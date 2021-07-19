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أخبار محلية > وزير الصحة من جبل الرحمة: الوضع الصحي مطمئن ولا توجد إصابات بكورونا
19/07/2021   8:32 م

وزير الصحة من جبل الرحمة: الوضع الصحي مطمئن ولا توجد إصابات بكورونا

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوضع الصحي مطمئن في حج هذا العام، وإن هناك إجراءات كبيرة متخذة لضمان سلامة الحجاج، كما هو معتاد في كل عام.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن هناك 13 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر، منها 3 في المشاعر، إضافة إلى مستشفى متنقل ليكون بالقرب من الحجيج في مواقعهم.

وأضاف الربيعة أن هناك 6 مراكز صحية تعمل في المشاعر و180 سيارة إسعاف من الهلال الأحمر، كما أن هناك ممارساً صحياً مع كل 100 حاج، يعمل بالقرب منهم لسلامتهم ولضمان تطبيق الاحترازات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي حالة مَرضية في الحج مرتبطة بفيروس كورونا، وأن هناك حالات مرضية أخرى بسيطة، تعالج في المستشفيات سواء في المشاعر أو غيرها، ناصحاً الجميع بعدم الجلوس في الشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.

وزير الصحة من جبل الرحمة: الوضع الصحي مطمئن ولا توجد إصابات بكورونا

أخبار محلية
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