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أخبار محلية > حاجّة مسنّة تتحدث بعفوية: بلدي أحسن بلد وشعبي أحسن شعب وأفتخر أني سعودية
19/07/2021   8:32 م

حاجّة مسنّة تتحدث بعفوية: بلدي أحسن بلد وشعبي أحسن شعب وأفتخر أني سعودية

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عبرت حاجة سعودية مسنة عن فرحتها ومشاعرها بأداء مناسك الحج هذا العام بكل سهولة ويسر.

وقالت الحاجة في مداخلة على قناة “الإخبارية”: “الحمد لله إني بنت السعودية، شعبنا أحسن شعب وأفتخر أني سعودية، وفخر لنا الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد استمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، والتي تحدث فيها عن الإحسان في صور الشريعة الإسلامية، كما دعا الحجاج للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، واغتنام يوم عرفة في الدعاء والتضرع لله تعالى. وفق “أخبار 24”.

حاجّة مسنّة تتحدث بعفوية: بلدي أحسن بلد وشعبي أحسن شعب وأفتخر أني سعودية

أخبار محلية
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