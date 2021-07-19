بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على العاصمة الرياض

شهدت عدة مناطق بالعاصمة الرياض، اليوم (الإثنين)، تساقط أمطار خفيفة، وغيومًا تغطي السماء.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تساقط الأمطار على طريق الخرج بالرياض وعددٍ من الشوارع والطرقات.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أمطار خفيفة على #الرياض_اليوم
الأثنين 9 ذو الحجة 1442
اللهم صيباً نافعاً#تروية pic.twitter.com/oILCHallSL
— حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) July 19, 2021
#أمطار_الرياض #الرياض_اليوم معئول تشتي بجولاي 🌧 pic.twitter.com/YyfiPVwUSt
— Reem🇸🇦 (@bella_reem_) July 19, 2021
امطار الرياض الساعه ٢ طريق خريص. pic.twitter.com/5RLrSHwvTi
— 💙💛🇸🇦اول عالمي🏆 (@dLw0o7hCkSoei6I) July 19, 2021
#الرياض_اليوم #أمطار_الرياض #يوم_عرفة #الرياض_الان #الحج #عشر_ذي_الحجة pic.twitter.com/K2zt6WxeQs
— مسحل الميزاني (@abn_asir) July 19, 2021
وفق “أخبار 24”.