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أخبار محلية > بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على العاصمة الرياض
19/07/2021   8:32 م

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على العاصمة الرياض

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شهدت عدة مناطق بالعاصمة الرياض، اليوم (الإثنين)، تساقط أمطار خفيفة، وغيومًا تغطي السماء.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تساقط الأمطار على طريق الخرج بالرياض وعددٍ من الشوارع والطرقات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على العاصمة الرياض

أخبار محلية
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