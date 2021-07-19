ولي العهد يجتمع بولي عهد أبوظبي ويستعرضان العلاقات الأخوية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض اليوم (الإثنين)، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل ولي عهد أبوظبي تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس دولة الإمارات.
وقد تبادل لي العهد وولي عهد أبوظبي، التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.
#فيديو
سمو #ولي_العهد يجتمع بسمو ولي عهد #أبوظبي، ويستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.#واس pic.twitter.com/BTlWtqux5P
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2021
وفق “أخبار 24”.