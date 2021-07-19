وفاة نجم النصر السابق مصطفى إدريس بعد صراع مع المرض

توفي نجم فريق النصر السابق، مصطفى إدريس، اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض وعن عمر ناهز الـ57 عامًا.
ونعى رئيس نادي النصر السابق، فهد المشيقح، وفاة مصطفى إدريس، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “اللهم في هذا اليوم الفضيل.. أن ترحم عبدك وأن تجعل ما أصابه خلال مرضه من معاناة تكفيراً لذنوبه”.
كما كتب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح: “انتقل إلى رحمة الله هذا اليوم لاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جنّاته، إنه سميع مجيب الدعوات”.
وكان مصطفى إدريس خضع إلى عملية جراحية لبتر قدمه الثانية، وذلك بعد معاناة مع المرض، حيث يعاني من مضاعفات مرض السكري، الأمر الذي تسبب في بتر قدمه الأولى منذ فترة كبيرة. وفق “أخبار 24”.
انتقل الى رحمة الله هذا اليوم لاعب نادي #النصر السابق #مصطفى_ادريس سائلين المولى عز وجل ان يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جنّاته انه سميع مجيب الدعوات.#مصطفى_ادريس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/bL7iSuMwB4
— عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) July 19, 2021
اللهم في هذا اليوم الفضيل ..ان ترحم عبدك وان تجعل ما اصابه خلال مرضه من معناه تكفيراً لذنوبه . #مصطفى_ادريس_في_ذمة_الله pic.twitter.com/8GS1CSczqP
— فهد المشيقح (@almshaiqh) July 19, 2021