حجاج بيت الله يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة

توافد حجاج بيت الله الحرام، منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات، اليوم، للاستماع إلى خطبة عرفة، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
وامتلأت جنبات المسجد، الذي تبلغ مساحته (110) آلاف متر مربع والساحات المحيطة به التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف متر مربع بضيوف الرحمن.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد استمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، قبل الصلاة، تحدث فيها عن الإحسان في صور الشريعة الإسلامية، كما دعا الحجاج للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، واغتنام يوم عرفة في الدعاء والتضرع لله تعالى.
وفق “أخبار 24”.