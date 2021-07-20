أظهر مقطع فيديو متداول تفاعلاً كبيراً من المواطنين، مع حالة شاب سعودي يملك عربة لبيع الآيس كريم بمدينة الدمام، ظهر في فيديو طالباً دعم مشروعه والقدوم إلى عربته للشراء منه.
وبين الفيديو الذي صوره أحد المواطنين، بائع الآيس كريم ويدعى أنس وهو يبكي بشدة ويشكو ظروفه الصعبة، حيث إنه العائل الوحيد لأسرته بعد وفاة والديه ولا يملك سوى تلك العربة للإنفاق على نفسه وأسرته.
ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من المواطنين حيث أظهرت عدة مقاطع فيديو زحاماً شديداً للسيارات وتوافد مواطنين ومواطنات لشراء الآيس كريم، فيما أهدته إحدى المواطنات هدية بمناسبة عيد الأضحى.
وأوضح مصور الفيديو فهد آل حركان أنه لا يعرف بائع الآيس كريم وقابله بالصدفة واستمع لقصته ومعاناته، وكيف أنه طلب دعماً من بعض مشاهير التواصل لكنهم اشترطوا مبالغ طائلة.
وأضاف آل حركان أنه قرر مساعدة الشاب ونشر الفيديو عبر حساباته في مواقع التواصل، مبيناً أنه تفاجأ بتفاعل المواطنين مع حالته، وسعد كثيراً بهذا التفاعل والمسارعة في مساعدة الشاب.