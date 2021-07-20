بالفيديو.. “المساحة والمعلومات الجيومكانية” توضح هدف وخدمات منصتها بالحج

كشف متحدث الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، محمد آل مبروك، عن أبرز خدمات المنصة الجيومكانية التي جرى إطلاقها لدعم الجهات الحكومية المُشاركة في موسم الحج هذا العام.
وقال آل مبروك في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المنصة تهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية في مكان واحد، مع تعزيز تلك المعلومات بين الجهات وتسهيل الوصول إليها، مشيراً إلى أنها آمنة وتُقدم خدمات وتطبيقات بشكل مُيسر وفعال.
ونوه إلى أن أبرز خدمات المنصة هي خدمة الخرائط التفاعلية، والصور الفضائية عالية الوضوح، ومواقع الأنفاق والمشاة، ومواقع الخدمات وغيرها، وكذلك البحث والاستعلام عن الأماكن، وقياس المسافة أو المساحة لمكان بعينه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المنصة الجيومكانية تدعم الجهات الحكومية المشاركة في #الحج.. و متحدث الهيئة لـ #الإخبارية: المنصة تهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية في مكان واحد pic.twitter.com/VCntP34jq6
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 19, 2021