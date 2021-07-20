“شؤون الحرمين” تعلن عن بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة

وصل ضيوف الرحمن، اليوم (الثلاثاء)، العاشر من ذي الحجة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الافاضة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه تم الاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين، ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة. وفق “أخبار 24”.
وأفاد الحجيلي إلى استعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجة لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي – نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.
#بسلام_آمنين| حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية.#حج1442هـ #واس_عام pic.twitter.com/xIOaWkpvS1
— واس العام (@SPAregions) July 20, 2021