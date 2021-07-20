نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد رحيلهما عن الهلال والنصر.. مهمة جديدة في انتظار فيتوريا وخيسوس
20/07/2021   11:30 ص

بعد رحيلهما عن الهلال والنصر.. مهمة جديدة في انتظار فيتوريا وخيسوس

+ = -
326

لم يُكتب للثنائي البرتغالي خورخي خيسوس وروي فيتوريا، أن يتوجها في دوري المحترفين حين كان الأول يتولى الهلال والثاني فريق النصر.

وحين تقابل الهلال والنصر في الدور الأول عام 2018 لم يكن فيتوريا مدربا للنصر، فيما حالت إقالة خيسوس من قيادة الهلال، من مواجهة مواطنه في الدور الثاني من الدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعود المدربان للمواجهة من جديد، عن طريق فريقي بنفيكا البرتغالي الذي يقوده خيسوس، وسبارتاك موسكو الروسي الذي يدربه فيتوريا، وذلك ضمن الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وفق “أخبار 24”.

بعد رحيلهما عن الهلال والنصر.. مهمة جديدة في انتظار فيتوريا وخيسوس

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165037.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.