بعد رحيلهما عن الهلال والنصر.. مهمة جديدة في انتظار فيتوريا وخيسوس

لم يُكتب للثنائي البرتغالي خورخي خيسوس وروي فيتوريا، أن يتوجها في دوري المحترفين حين كان الأول يتولى الهلال والثاني فريق النصر.
وحين تقابل الهلال والنصر في الدور الأول عام 2018 لم يكن فيتوريا مدربا للنصر، فيما حالت إقالة خيسوس من قيادة الهلال، من مواجهة مواطنه في الدور الثاني من الدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعود المدربان للمواجهة من جديد، عن طريق فريقي بنفيكا البرتغالي الذي يقوده خيسوس، وسبارتاك موسكو الروسي الذي يدربه فيتوريا، وذلك ضمن الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وفق “أخبار 24”.