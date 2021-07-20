تطورات جديدة بشأن مفاوضات الاتحاد لضم علي مبخوت

كشفت مصادر صحفية، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات مجلس إدارة نادي الاتحاد، مع مهاجم فريق الجزيرة الإماراتي، علي مبخوت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت المصادر، وفقا لـ”جول”، إن مجلس الاتحاد، اقترب بقوة من الحصول على خدمات النجم الإماراتي علي مبخوت، ليكون خليفة الصربي ألكسندر بريجوفيتش.
وأوضحت المصادر، أن إدارة الجزيرة ترفض التفريط في علي مبخوت بشكل نهائي، وتريد تركه ينتقل إلى صفوف الاتحاد فقط على سبيل الإعارة.
وأشارت المصادر، إلى أن اللاعب وافق مؤخرًا على تجديد عقده مع ناديه الإماراتي قبل الرحيل إلى صفوف الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
وذكرت أن إدارة الاتحاد تسعى لحسم الصفقة بالشروط الجديدة خلال الساعات المقبلة، حتى ينضم اللاعب لصفوف معسكر الفريق في النمسا.