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اخبار رياضية > تحت الأمطار.. النصر يواصل تحضيراته في معسكر بلغاريا
20/07/2021   11:30 ص

تحت الأمطار.. النصر يواصل تحضيراته في معسكر بلغاريا

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استأنف فريق النصر تدريباته الثلاثاء، تحت زخات المطر، خلال الحصة المسائية للمعسكر الأصفر الذي تحتضه بلغاريا، تأهباً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

وأجرى لاعبو النصر تدريباتهم على فترتين بعد أن تمتع اللاعبون براحة عن التدريبات، أمس الأحد، حيث ركز المدرب مينيزيس، في الأولى على الجوانب اللياقية، أعقبها تدريبات بالكرة من خلال تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات.

وبدأ النصر معسكره الإعدادي في بلغاريا، 10 يوليو الجاري، على أن يختتم 2 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يخوض خلاله 4 تجارب ودية، قبل العودة إلى السعودية. وفق “أخبار 24”.

تحت الأمطار.. النصر يواصل تحضيراته في معسكر بلغاريا

اخبار رياضية
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