الأميرة ريما بنت بندر تصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو

وصلت عضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو وفد المملكة في أولمبياد طوكيو 2020 سمو الأميرة ريما بنت بندر إلى العاصمة اليابانية لحضور الأولمبياد، والمشاركة في اجتماعات الأولمبية الدولية التي تنعقد خلال الأيام المقبلة على هامش الدورة.
وقبل أيام، وصلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي إلى طوكيو، وتواصل الاستعداد لمواجهة منتخب ساحل العاج، في مستهل مشوار المنتخبين بمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
وتقام أغلب المسابقات في الألعاب الأولمبية، التي تأجلت عاما واحدا بسبب الجائحة العالمية، بدون جماهير وفي ظل إجراءات حجر صحي صارمة. وفق “أخبار 24”.
وبدأ أغلب الرياضيين في الوصول إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.