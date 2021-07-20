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اخبار رياضية > تعليق مثير من “القرني” بعد إبعاده عن معسكر الاتحاد
20/07/2021   11:30 ص

تعليق مثير من “القرني” بعد إبعاده عن معسكر الاتحاد

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وجه حارس مرمى فريق الاتحاد فواز القرني رسالة مثيرة للجدل بعد الأنباء الأخيرة عن اقتراب رحيل بشكل نهائي عن صفوف العميد، في ظل اهتمام نادي الشباب بالحصول على خدماته.

وكتب القرني عبر حسابه بموقع التواصل “سناب شات”: “الكلام مو وقته الحين، كل شيء في وقته حلو”.

وجاء هذا التعليق بعد ساعات من انتشار نبأ استبعاده من معسكر فريق الاتحاد الذي سينطلق خلال اليومين القادمين في النمسا استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وأبلغت إدارة الاتحاد وفقًا لـ” سعودي 360″ فواز القرني بعدم مغادرته مع البعثة التي تستعد للسفر وإقامة معسكر إعدادي في النمسا.

ولم يشارك فواز القرني مع الاتحاد في الموسم المنقضي سوى في مباراة واحدة كانت بالجولة الـ26 من دوري المحترفين أمام الباطن وانتهت بالتعادل السلبي. وفق “أخبار 24”.

تعليق مثير من “القرني” بعد إبعاده عن معسكر الاتحاد

اخبار رياضية
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