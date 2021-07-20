وزير الطاقة: عالجنا ممارسات كهربائية خاطئة داخل الخيام في المشاعر.. ولا أؤمن بالحلول الوقتية

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الجهات التي تقدم الخدمات في الحج يجب أن تكون مطلعة ومتابعة لتوفير كل الإمكانيات التي تتيحها الدولة الحريصة دائما على تقديم خدمة متميزة.
وأوضح في لقاء على قناة “الإخبارية” أن الفكرة هي أن هناك حاجًا وحاجة يريدون خدمات، وأن تحسين تلك الخدمات هو واجهة وسمعة للبلد، وهناك مسؤولية عامة يجب أن نتحملها، وأن نبادر الآن في معالجة الخطأ، لأن الحج القادم سيكون عادياً بعد أن تزول الجائحة والغمة، ولدينا فرصة حتى الحج القادم لمعالجة كل المواضيع سواء بالمخيمات ونوعيتها وشكلها العام.
وأكد أنه لا يؤمن بالحلول الوقتية لأنها تعزز المشاكل المستدامة، وأنه لم يرَ شيئا يُعالج معالجة وقتية إلا وكان سببا في تضخيم المشكلة، ويجب أن تكون المعالجة شاملة وكاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن هذا الحج استثنائي، والعدد محدود، لكنه فرصة للتعرف على بعض القضايا التي كانت تتكرر في السابق ولم يوجد لها حل، حيث اكتشفنا بعض الممارسات داخل الخيام وهي خارج نطاق مهام الشركة وعولجت من يومين. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه ذهب إلى أبعد من ذلك وكلف شركة الكهرباء بتحمل مهام ليس من مسؤولياتها بإحضار عدد كبير من الفنيين للدخول في الخيام لعلاج الشبكات الداخلية داخل المخيمات والتي وجد بها ممارسات خاطئة من مركبي الخدمة.
فيديو | وزير الطاقة لـ #الإخبارية: لا أومن بالحلول الوقتية ونسعى لمعالجة المشاكل بشكل جذري #نشرة_النهار#بسلام_آمنين pic.twitter.com/K45TKMkoBh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2021
فيديو | وزير الطاقة لـ #الإخبارية: تمت معالجة بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج#نشرة_النهار#بسلام_آمنين pic.twitter.com/QsNMfol0L7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2021