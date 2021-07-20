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أخبار محلية > شاهد.. صور توثق الحياة في مكة والمشاعر المقدسة في الحج التقطها هولندي قبل 130 عاماً
20/07/2021   6:12 م

شاهد.. صور توثق الحياة في مكة والمشاعر المقدسة في الحج التقطها هولندي قبل 130 عاماً

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نشر الهولندي كريستيان سنوك هرخونيه صوراً نادرة من مكة المكرمة للمسجد الحرام وجبل عرفة ومشعر منى، وضمها في ألبوم سماه باسم “صور من مكة”، وأصدره عام 1889م – 1305هـ، أي منذ أكثر من 130 عاماً.

ويعد الألبوم الذي التقطه مصور هندي يدعى عبد الغفار بإشراف من الهولندي “هرخونيه”، الذي ولد عام 1857م وتوفي في 1936م، أحد أقدم الأعمال التي قام بها شخص غير عربي لتوثيق الوضع في مكة المكرمة ومناسك الحج بالصور.

ودرس الهولندي في جامعة ليدن، إحدى أقدم الجامعات في بلده، حيث حصل على الدكتوراه في اللغات السامية والأدب، مع أطروحة عن مكة المكرمة ومناسك الحج وخلفيتها التاريخية.

وحصل هرخونيه على إجازة للذهاب إلى جدة ومكة المكرمة لدراسة اللغة العربية ومتابعة البحث، عام 1885م، وعاش في مكة قرابة 6 أشهر، ثم نشر الألبوم لاحقا عام 1888م باسم “أطلس لصور مكة”، وفي العام التالي 1889م، نشر ألبوماً آخر هو “صور من مكة” كمكمل للعمل السابق.

صور توثق الحياة في مكة والمشاعر المقدسة في الحج التقطها هولندي قبل 130 عاماً

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. صور توثق الحياة في مكة والمشاعر المقدسة في الحج التقطها هولندي قبل 130 عاماً

أخبار محلية
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