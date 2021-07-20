نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البلدية والقروية” تحدد الأنشطة التي لن يسمح بدخولها إلا للمحصنين ابتداء من 1 أغسطس
21/07/2021   12:16 ص

“البلدية والقروية” تحدد الأنشطة التي لن يسمح بدخولها إلا للمحصنين ابتداء من 1 أغسطس

+ = -
1535

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنبيه أنه ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال للإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت المشمولة بعدم الدخول، هي المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل.

وكانت بيانات وزارة الصحة، أظهرت اليوم الثلاثاء وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد – 19” إلى 22,981,554 جرعة، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و4.5 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.

وفق “أخبار 24”.

“البلدية والقروية” تحدد الأنشطة التي لن يسمح بدخولها إلا للمحصنين ابتداء من 1 أغسطس

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165121.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.