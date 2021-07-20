“البلدية والقروية” تحدد الأنشطة التي لن يسمح بدخولها إلا للمحصنين ابتداء من 1 أغسطس

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنبيه أنه ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال للإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت المشمولة بعدم الدخول، هي المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل.
وكانت بيانات وزارة الصحة، أظهرت اليوم الثلاثاء وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد – 19” إلى 22,981,554 جرعة، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و4.5 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.
#صورة | ابتداءً من يوم الأحد 1 أغسطس يشترط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة.#وعيك_هدفنا#امتثالك_أمانة#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/dqXhmhbg3W
— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) July 20, 2021
وفق “أخبار 24”.