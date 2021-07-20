نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بكورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج
21/07/2021   12:15 ص

متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بكورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج

+ = -
638

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج.

وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز الصحي للحج، إن الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة، وجميع المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر مهيأة لمعالجة أي حالة صحية.

وشدد العبد العالي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصا أيام العيد، مشيراً إلى أن الوصول للمناعة المجتمعية الكاملة يتطلب الالتزام من الجميع . وفق “أخبار 24”.

متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بكورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165123.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.