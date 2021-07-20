متحدث الصحة: لم نسجل أي إصابات بكورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج.
وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز الصحي للحج، إن الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة، وجميع المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر مهيأة لمعالجة أي حالة صحية.
وشدد العبد العالي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصا أيام العيد، مشيراً إلى أن الوصول للمناعة المجتمعية الكاملة يتطلب الالتزام من الجميع . وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث الصحة: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أي إصابة بـ #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/NFHP09BWJI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2021