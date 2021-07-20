حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجازان، وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.
وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن 47 درجة مئوية فيما تسجل السودة 15 درجة.