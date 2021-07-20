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أخبار محلية > خادم الحرمين يوجه بتمديد صلاحية الإقامة والزيارة والخروج والعودة دون مقابل للوافدين في الدول المعلق القدوم منها
21/07/2021   12:15 ص

خادم الحرمين يوجه بتمديد صلاحية الإقامة والزيارة والخروج والعودة دون مقابل للوافدين في الدول المعلق القدوم منها

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بدأت المديرية العامة للجوازات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة للوافدين الموجودين خارج المملكة، آليًا دون رسوم أو مقابل مالي حتى تاريخ 23 / 1 / 1443هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

وأصدر وزير المالية محمد الجدعان القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها الحكومة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ويتضمن تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين وكذلك تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة في الدول المعلق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هـ الموافق 31 / 8 / 2021م. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوجه بتمديد صلاحية الإقامة والزيارة والخروج والعودة دون مقابل للوافدين في الدول المعلق القدوم منها

أخبار محلية
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