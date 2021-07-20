نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الصحة يتفقد مرافق المشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر
21/07/2021   12:15 ص

وزير الصحة يتفقد مرافق المشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر

+ = -
612

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الثلاثاء، المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وبدأت الجولة بمستشفى منى الوادي بمشعر منى، والمجهز تجهيزا عاليا، بأسرة الإنعاش القلبي الرئوي وأسرة الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والإجهاد الحراري، وهو يعمل على مدار الساعة.

كما زار مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة واطلع على القوى البشرية وأسطولها الإسعافي بعربات الكوارث والدراجات النارية وعربات الجولف وسيارات الخدمة الإسعافية الميدانية، وتشارك الهيئة في حج هذا العام بأكثر من 549 من الكوادر الطبية. وفق “أخبار 24”.

واطلع الوزير على غرفة القيادة والتحكم بمستشفيات المشاعر، ذات الشاشات الكبيرة التي تعمل على مدار الساعة لتبيان حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي .

وزير الصحة يتفقد مرافق المشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165131.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.