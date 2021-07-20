وزير الصحة يتفقد مرافق المشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الثلاثاء، المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وبدأت الجولة بمستشفى منى الوادي بمشعر منى، والمجهز تجهيزا عاليا، بأسرة الإنعاش القلبي الرئوي وأسرة الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والإجهاد الحراري، وهو يعمل على مدار الساعة.
كما زار مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة واطلع على القوى البشرية وأسطولها الإسعافي بعربات الكوارث والدراجات النارية وعربات الجولف وسيارات الخدمة الإسعافية الميدانية، وتشارك الهيئة في حج هذا العام بأكثر من 549 من الكوادر الطبية. وفق “أخبار 24”.
واطلع الوزير على غرفة القيادة والتحكم بمستشفيات المشاعر، ذات الشاشات الكبيرة التي تعمل على مدار الساعة لتبيان حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي .