نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “شرطة مكة” تقبض على 5 أشخاص سرقوا عدداً من المركبات داخل الأحياء
21/07/2021   9:18 ص

“شرطة مكة” تقبض على 5 أشخاص سرقوا عدداً من المركبات داخل الأحياء

+ = -
339

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة عدد من المركبات داخل الأحياء، وذلك ضمن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة، أن المقبوض عليهم مواطنان و4 مقيمين من الجنسية السودانية في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وأضاف المتحدث أن المقبوض عليهم ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة 8 مركبات داخل الأحياء وبيعها بعد تجزئتها، مبيناً أنه تم استرداد بعضها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف الأشخاص المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

“شرطة مكة” تقبض على 5 أشخاص سرقوا عدداً من المركبات داخل الأحياء

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165158.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.