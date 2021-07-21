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أخبار المناطق > وفـاة شقيقين صعقاً بالكهرباء في نجران.. ووالدهما يروي التفاصيل
21/07/2021   9:19 ص

وفـاة شقيقين صعقاً بالكهرباء في نجران.. ووالدهما يروي التفاصيل

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تـوفي شقيقان في حي الصبهان بمنطقة نجران؛ جراء تعرضهما للصعق بالكهرباء خلال هطول أمطار غزيرة على المكان.

وتشير التفاصيل إلى أن الشقيقين محمد وصالح آل حمامة البالغين من العمر 24 عاماً و17 عاماً صُعقا بالكهرباء أثناء تفقدهما الأغنام والإبل داخل حوش كبير تملكه العائلة.

وأوضح والد المتوفيين وفقاً لـ”الوطن”، أن نجليه خريجي كلية تقنية والثانوية العامة حرصا على الذهاب للحوش للاطمئنان على الأغنام والإبل في ظل استمرار هطول الأمطار والسيول.

ولفت إلى أن السيول كشفت أحد كابلات الكهرباء القريبة من الحوش، ما تسبب في صعق نجله صالح أثناء فتحه باب الحوش، ووفـاة نجله الآخر خلال محاولته إنقاذ شقيقه.

بدوره، كشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بنجران النقيب عبدالله فارع، عن عدم تلقي غرف عمليات الدفاع المدني أي بلاغات عن الواقعة حتى الآن.

وفـاة شقيقين صعقاً بالكهرباء في نجران

وفـاة شقيقين صعقاً بالكهرباء في نجران

 

وفـاة شقيقين صعقاً بالكهرباء في نجران.. ووالدهما يروي التفاصيل

أخبار المناطق
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