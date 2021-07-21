يُشاهد بالعين المُجردة.. اقتران كوكب الزهرة مع “قلب الأسد” اليوم

تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم (الأربعاء)، اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن تلك الظاهرة تحدث عندما يكون كوكب الزهرة ونجم قلب الأسد شمال وجنوب بعضهما البعض في المطلع المُستقيم على قبة السماء.
وأوضح أبو زاهرة، أن الاقتران سيمر فيه كوكب الزهرة بما يزيد قليلاً على درجة واحدة شمال قلب الأسد، مبيناً أنه مع تلاشي وهج غروب الشمس سيظهر قلب الأسد وسيرصد الكوكب والنجم بالأفق الشمالي الغربي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه سيلاحظ بأن الكوكب شديد السطوع قرب النجم المزدوج قلب الأسد بحيث تصل المسافة الظاهرية الفاصلة إلى عرض إصبع، منوهاً إلى أن الزهرة سيجتمع مرة أخرى مع قلب الأسد لحدوث اقتران آخر أوائل أكتوبر 2028 و2036 و2044.