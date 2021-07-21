بالفيديو.. “أمن الحج”: لا عُذر لمن يدعي جهله بتعليمات الحج هذا الموسم

أكد المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، عدم التماس العذر للمُخالف الذي يدعي جهله بتنظيم وتعليمات الحج هذا الموسم.
وقال الشويرخ في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن تعليمات الحج مُعلنة ومُطبقة وتم نشرها بكل الوسائل المتاحة وترجمتها بـ7 لغات.
ولفت إلى أن الجميع يعلم بأن الموسم الحالي يأتي في ظل جائحة “كورونا” والهدف من التعليمات هو الوقاية والحماية وضمان سلامة الحجاج.
فيديو | قوة أمن #الحج لـ #نشرة_التاسعة: لا عذر لمن يدعي الجهل بتعليمات الحج#الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/kZdu6zluqq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2021
وفق “أخبار 24”.