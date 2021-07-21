أكد أنس القحطاني صاحب عربة “آيس كريم الدمام” أن حملة دعمه غير مخطط لها، ولا يعلم كيف حصل معه هذا التفاعل والرواج الذي لقيه منذ اليومين الماضيين من قِبل المواطنين.
وأوضح القحطاني أن ما حدث له قد يكون دعوة مستجابة من والدته أو أحد من الزبائن، وأن الرزق الذي أتاه لم يحسب حسابه أبدا كونه لم يطلب سوى أن يُخصص له مكان أو طابور لاصطفاف السيارات على عربته.
وأشار إلى أن دعم المواطنين ووقوفهم معه كان شيئا فوق التصور والتوقع، معبرا عن ذلك بجملة “والله لو أتكلم من اليوم إلى بكرا ما أثمن ولا جيه من جياتهم.. وأسأل الله أن يحرم وجيههم ووجيه والديهم ومن يعزون من النار وكل من جاني”.
وأكد أنه لا يريد شيئا سوى أن يدعم أسرته وإخوانه، ويعوضهم عن الأحزان والصعوبات التي مروا بها عقب وفاة الوالدين.
وكشف أنه بدأ بمشروع عربة الآيس كريم منذ ما يقارب الست سنوات تقريبا، منها فقط سنة و8 شهور بالمنطقة الشرقية.
وفق “أخبار 24”.