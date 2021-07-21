أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، أن جميع مراحل الحج تُجرى وفق جداول إلكترونية معدة مُسبقاً، بحيث يُشعر بها الحاج عبر تطبيقات ذكية.
وقال سعيد، إن منظومة الخدمات تعمل وفق ما هو مُخطط له، كما يتم التعامل مع أي ملاحظات ميدانية، مشيراً إلى أن هذا الموسم استثنائي في ظل الاعتماد على التقنية؛ لرفع جودة الخدمة.
ونوه إلى أنه في حال رصد أي تجاوزات أو مخالفات من قبل فرق المُتابعة الميدانية والرقابة الإلكترونية يتم التعامل معها في حينه، ومن ثم تُتخذ الإجراءات النظامية بعد نهاية الموسم.
#فيديو_واس | المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الحج_والعمرة: جميع مراحل #الحج تتم وفق جداول إلكترونية معدة مسبقًا، يُشعر بها الحاج عبر تطبيقات ذكية؛ حفاظًا على صحة وسلامة #ضيوف_الرحمن.#بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/bjPoQJLAq9
— واس العام (@SPAregions) July 20, 2021
وفق “أخبار 24”.