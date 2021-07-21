فواز القرني يطالب الاتحاد بإخلاء سبيله.. ورد حاسم من الإدارة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن حارس مرمى فريق الاتحاد، فواز القرني، حسم مستقبله بشكل نهائي مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية” إن “القرني” أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال لنادٍ آخر في فترة الانتقالات الحالية.
وأوضحت المصادر، أنه ورغم محاولات إدارة النادي في ثني اللاعب عن رغبته، إلا أن القرني يصر على الانتقال بحجة تضاؤل فرصه في اللعب أساسيًا بوجود البرازيلي غروهي أفضل حارس في الموسم الماضي، بالإضافة إلى توقيع النادي مع أسامة المرمش المتوج بلقب العرب أخيرًا.
وأضافت المصادر أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، طلبت من اللاعب وحسن العتيبي وكيل أعماله، تقديم عروض رسمية لدراستها قبل البت فيها.
وأشارت مصادر مقربة من اللاعب، إلى أن القرني يرغب في الانتقال لفريق يلعب له أساسيًا رغبة في اللحاق بركب المنتخب الوطني الذي يستعد للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022، ولا يمانع اللاعب في الانتقال وفق شراء العقد أو الإعارة.