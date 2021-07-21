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أخبار الخرج > الشيخ العقيلي في خطبة عيد الأضحى التوجيه الكريم بتحديد الحد الأعلى للبنزين يدل على حرص القيادة على المعيشة الكريمة .
21/07/2021   9:22 ص

الشيخ العقيلي في خطبة عيد الأضحى التوجيه الكريم بتحديد الحد الأعلى للبنزين يدل على حرص القيادة على المعيشة الكريمة .

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أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي في خطبة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٢ من الهجرة النبوية على وجوب التمسك بالوحيين ثم بالسير خلف القائدين الكريمين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله اللذان يبذلان قصارى جهدهما في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين ثم توفير المعيشة الكريمة لابنائهما من المواطنيين والمقيمين وما التوجيه الكريم الصادر في أول العشر المباركة على تحديد الحد الأعلى للبنزين في الداخل إلا أكبر دليل على ذلك ، منوهًا الشيخ العقيلي في خطبته على ماجاء في المادتين الأولى والسابعة من النظام الأساسي للحكم على أن دستور هذه البلاد كتاب الله تعالى وسنة محمد عليه الصلاة والسلام وهما مصدرا الحكم فيها والحاكمان على جميع الأنظمة فيها ، داعيًا الجميع إلى التقيد بالاجراءات الاحترازية في هذه الجائحة حتى يرفعها الله عزوجل ، موجهًا المضحين إلى المحافظة على نظافة المدينة بعد قيامهم بهذه الشعيرة الكبيرة .

الشيخ العقيلي في خطبة عيد الأضحى التوجيه الكريم بتحديد الحد الأعلى للبنزين يدل على حرص القيادة على المعيشة الكريمة .

أخبار الخرج
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