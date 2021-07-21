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أخبار محلية > أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد
21/07/2021   8:14 م

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد

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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وتقدم الصلاة مع أمير الرياض مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير منصور بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، و الأمير نواف بن عبدالله، والأمير عبدالله بن فيصل، وأمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، ومستشار خادم الحرمين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز .

كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد

وفق “أخبار 24”.

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت خالد

أخبار محلية
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