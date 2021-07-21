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أخبار محلية > طب وتداوي > طبيبة تصحح معلومة خاطئة حول فيتامين D
21/07/2021   8:13 م

طبيبة تصحح معلومة خاطئة حول فيتامين D

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حذرت أخصائية طب أطفال، من معلومة خاطئة حول إنتاج فيتامين D في الجسم.

وأوضحت الدكتورة مارينا مامايفا، أن غالبية الناس لا يعلمون أن الجسم ينتج فيتامين D في حالة الحركة فقط، مؤكدة أن استلقاء الشخص تحت الشمس، لا يفيد إطلاقا في إنتاج هذا الفيتامين.

وأضافت، وفقا لوكالة “نوفوستي” أنه ينبغي أن تكون هناك حركة نشطة للجسم في الهواء الطلق من أجل إنتاج فيتامين D، مشيرة إلى أن التعرض لأشعة الشمس مدة 30-40 دقيقة في اليوم يكفي للحصول على الجرعة المطلوبة من بروفيتامين D الذي يحوله الجسم إلى فيتامين. وفق “أخبار 24”.

ونبهت الأخصائية، إلى أن الجسم يستهلك فيتامين D بسرعة، مبينة أن هذا الفيتامين لا يتراكم في الجسم ولذلك يجب الحرص على استمرار الأنشطة في الهواء الطلق مع التعرض لأشعة الشمس.

طبيبة تصحح معلومة خاطئة حول فيتامين D

أخبار محلية, طب وتداوي
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