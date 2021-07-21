أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، الأعمال المستحبة في أيام التشريق، وكيفية استغلال الدعاء فيها.
وذكر، خلال حديثه في برنامج “مع الشثري” المذاع على قناة “المجد”، أن أيام العيد هي مواسم للطاعات، وليست أياما لفعل المعاصي.
ونصح باستغلال هذه الأيام في العبادات، والفرح بأعمال تقربنا من الله عز وجل، بجانب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى.
ولفت إلى أن الدعاء من الأمور المستحب فعلها في هذه الأيام، بشرط ألا يكون الدعاء فقط حول الأمور الدنيوية، بل بأمور تكون أيضا متعلقة بالأخرة، كما في قول الله تعالى: “ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”.
كما شدد عند الدعاء بالأمر الدنيوي على أن تكون لدى الإنسان رغبة بما يعينه على القيام بواجباته التي ينتفع بأدائها يوم لقائه بربه.
وفق “أخبار 24”.