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أخبار محلية > “الصحة العالمية” تحذر من السلالة دلتا: ستسيطر على العالم خلال الأشهر المقبلة
21/07/2021   8:16 م

“الصحة العالمية” تحذر من السلالة دلتا: ستسيطر على العالم خلال الأشهر المقبلة

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قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور دلتا من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حالياً عن أكثر من 75 % الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، سيصبح السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت المنظمة أنها أحصت تسجيل نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليو، بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق.

وحذّرت المنظمة من أنه بهذا المعدل من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها (منذ بداية الوباء) في أنحاء العالم مائتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبرّرت هذا المسار بأربعة عوامل تتلخّص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة، واختلاط اجتماعي أقوى، وواقع أن العديد من الأشخاص لم يتلقوا اللقاح بعد. وفق “أخبار 24”.

وبات متحور دلتا سبباً لأكثر من 75 % من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلادش وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.

“الصحة العالمية” تحذر من السلالة دلتا: ستسيطر على العالم خلال الأشهر المقبلة

أخبار محلية
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