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أخبار محلية > أمن الحج: ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته
21/07/2021   10:34 م

أمن الحج: ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته

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قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، إنه تم ضبط 87 مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج.

وأوضح العميد الشويرخ أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، والمحددة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.

أمن الحج: ضبط 87 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته

أخبار محلية
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