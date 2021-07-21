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اخبار رياضية > “الرياضة السعودية” تحصل على حقوق مسابقتي كأس الملك والسوبر
21/07/2021   10:34 م

“الرياضة السعودية” تحصل على حقوق مسابقتي كأس الملك والسوبر

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء) منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل (2021-2022) ولمدة موسم واحد.

وأضاف الاتحاد أن الشركة ستتولى بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، ونقل المباريات فضائيًا ورقميًا.

كما تقرر أن يطرح اتحاد كرة القدم بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، كراسة النقل التلفزيوني لكافة مسابقات كرة القدم المحلية، ابتداء من الموسم بعد المقبل (2022-2023) أمام القنوات الفضائية. وفق “أخبار 24”.

“الرياضة السعودية” تحصل على حقوق مسابقتي كأس الملك والسوبر

اخبار رياضية
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