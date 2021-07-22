بالفيديو.. استشاري يُحذر من ارتباط الإصابة بأمراض القلب بتناول اللحوم

حذر استشاري أول أمراض وقسطرة القلب بالحرس الوطني، الدكتور محمد البارقي، من وجود علاقة بين تناول اللحوم والإصابة بأمراض القلب.
وقال البارقي خلال إحدى حلقات برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن هناك ارتباطاً بين تناول اللحوم والإصابة بأمراض القلب، في ظل تسبب اللحوم بزيادة نسبة الكوليسترول.
ولفت إلى أن اللحوم تحتوي على العديد من المكونات التي تشكل خطراً على القلب والكلى، داعياً الجميع إلى الانتباه لتلك الأمور.
فيديو | د.محمد البارقي لـ #برنامج_اليوم: علميا يوجد ارتباط بين أمراض القلب واللحوم#برنامج_اليوم#بسلام_آمنين pic.twitter.com/YgmCfURaxY
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 21, 2021
وفق “أخبار 24”.