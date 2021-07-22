هل تريد السفر للفضاء مثل “بيزوس” و”برانسون”؟.. تعرّف على التكلفة ومنظمي الرحلات والمتطلبات البدنية

عاد الملياردير جيف بيزوس إلى الأرض بعد قضاء 11 دقيقة فقط، في كبسولة نيو شيبرد، التي صعدت حتى مدار الأرض، في رحلة عُدت – رغم قصر مدتها – فتحاً جديداً في سياحة الفضاء بمركبات صغيرة مأهولة.
وتابع الرحلة كثيرون عبر بث مباشر، خرج بعدها بيزوس في لحظة انتصار كبيرة، لتكون إطلاقاً لرحلات أخرى قريباً، عبر شركته “بلو أوريجن”، فهل تحلم بأن تكون أحد ركاب الرحلة القادمة؟.
نستعرض هنا المطلوب ممن يرغب في تحقيق حلمه والسفر إلى الفضاء.
1- منظم الرحلة: “بلو أوريجن”
بدأت شركتان بإطلاق رحلات الفضاء؛ “بلو أوريجن” لجيف بيزوس و”فيرجن غالاكتيك” لريتشارد برانسون، حيث يقلع صاروخ شركة “بلو أوريجن” بشكل عمودي، حاملاً كبسولة تنفصل عنه، وبها الركاب، حتّى ارتفاع 100 كيلومتر، ثم تهبط على الأرض بمساعدة 3 مظلّات.
2- شركة “فيرجن غالاكتيك”
تستخدم شركة “فيرجن غالاكتيك” طائرة ناقلة كبيرة تقلع من مدرج تقليدي ثم تقذف لارتفاع عالٍ مركبة تشبه الطائرة الخاصة، ولكنها كبيرة الحجم، حيث يدفعها محركها لارتفاع 80 كيلومترا قبل أن تحلّق هبوطاً إلى الأرض.
3- متى موعد السفر للفضاء؟
أعلنت “فيرجن غالاكتيك” عن تسيير رحلاتها المنتظمة مطلع العام القادم 2022، غير أن قائمة الانتظار طويلة جدّا، فقد باعت 600 تذكرة، وتتوقع الشركة إطلاق 400 رحلة في السنة كحد أقصى من كل قاعدة فضائية.
أما “بلو أوريجن” فلم تقدّم جدولاً زمنياً محدّداً، وقالت ممثلة للشركة إنها تخطط لإطلاق رحلتين إضافيتين هذه السنة، بعد رحلة جيف بيزوس، ثم رحلات أخرى كثيرة عام 2022.
4- كم تكلفة الرحلة؟
كلفت التذاكر الأولى التي باعتها شركة “فيرجن غالاكتيك” بين 200 – 250 ألف دولار للرحلة، غير أن الشركة أكّدت أن التذاكر التي ستُطرح لاحقاً ستكون أعلى ثمناً.
من جهتها، لم تكشف “بلو أوريجن” عن أسعارها، غير أن تذكرة السفر على متن أول رحلة مأهولة لها بيعت بمزاد، مقابل 28 مليون دولار.
5- رحلات مخفضة ولكن
يمكنك الصعود على متن مركبة “سبايس بيرسبيكتيف” لتشاهد بانوراما على ارتفاع 30 كيلومترا، أي بعيداً عن حدود الفضاء وحقل انعدام الجاذبية، بـ 125 ألف دولار للشخص الواحد، حيث بيعت كل التذاكر، وعددها 300، مخصصة لعام 2024، غير أن الحجوزات فُتحت لعام 2025.
6- متطلبات بدنية
ليس هناك شروط بدنية مسبقة على المسافرين سوى لياقة بدنية جيدة، وعدم الشعور بالدوار، والتمكن من صعود السلم لارتفاع 7 طوابق، في أقل من 90 ثانية، وألا يتخطى وزن الشخص 100 كيلوغرام، والتمرين على رحلات “فيرجن غالاكتيك” 5 أيام فقط.
7- “سبايس اكس”
تظهر شركة “سبايس اكس” – التي سخر صاحبها الملياردير إيلون ماسك من رحلة بيزوس – طموحات أعلى في السياحة الفضائية بتسيير رحلات أطول زمناً وأبعد مسافة، على أن تكلف الرحلة على صاروخ “فالكون 9” الذي ينقل الكبسولة “دراغون” عشرات ملايين الدولارات.
وفق “أخبار 24”.