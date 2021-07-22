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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تتيح الحصول على تصريح العمرة عند الحجز على رحلاتها إلى جدة والطائف
22/07/2021   9:49 ص

“الخطوط السعودية” تتيح الحصول على تصريح العمرة عند الحجز على رحلاتها إلى جدة والطائف

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه يمكن إصدار تصريح العمرة عبر موقع الشركة، للمسافرين على رحلاتها إلى جدة أو الطائف، اعتبارا من 25 يوليو الجاري.

وأوضحت أنه للحصول على خدمة إصدار التصاريح سيتم التحقق من أهلية المسافر من قبل وزارة الحج والعمرة، ويجب تزويد الشركة برقم الجوال المسجل على توكلنا أو اعتمرنا، حيث سيظهر حجز التصريح في تطبيقي توكلنا واعتمرنا، مع رسالة نصية بتفاصيل حجز التصريح.

وفق “أخبار 24”.

“الخطوط السعودية” تتيح الحصول على تصريح العمرة عند الحجز على رحلاتها إلى جدة والطائف

أخبار محلية
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