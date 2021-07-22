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أخبار محلية > مصدر مسؤول ينفي المزاعم الواردة في بعض التقارير الصحفية المدعية استخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات
22/07/2021   9:49 ص

مصدر مسؤول ينفي المزاعم الواردة في بعض التقارير الصحفية المدعية استخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات

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نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجا لمتابعة الاتصالات.

وأوضح المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتان، ولا تقر مثل هذه الممارسات.

مصدر مسؤول ينفي المزاعم الواردة في بعض التقارير الصحفية المدعية استخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات

أخبار محلية
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