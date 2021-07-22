أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، ستشهد رياحاً نشطة وسحبًا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأبان أن محافظات الباحة والحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي بمنطقة الباحة، ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، أما في منطقة الباحة فتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات العويقيلة وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ومحافظات القنفذة والليث وجدة بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً، أما في الحدود الشمالية فتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
وأضاف أن محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات الخرج والدلم والرين والعاصمة الرياض والقويعية وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، ومحافظتي الأحساء والعديد بالمنطقة الشرقية، ستشهد سحباً رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً. وفق “أخبار 24”.
كما تشهد محافظات أبها والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب بمنطقة عسير، أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.