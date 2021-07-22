شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، شملت صحن المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج.
وكان “السديس”، قد أكد نجاح الخطة الثانية من خطط الحج، مبيناً أن هناك 3 مراحل في مناسك الحج؛ مرحلة طواف القدوم في اليومين السابع والثامن من ذي الحجة والتي تمت بنجاح، ثم المرحلة الثانية بطواف الإفاضة والتي تمت أيضاً بنجاح، وذلك خلال اليومين العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، أما المرحلة الثالثة فتبدأ اليوم (الخميس) الثاني عشر من ذي الحجة بتفويج ضيوف الرحمن لطواف الوداع.
وفق “أخبار 24”.