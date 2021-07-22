الحجاج المتعجلون يغادرون منى ويؤدون طواف الوداع اليوم

يغادر المتعجلون من الحجاج مشعر منى، قبل مغيب شمس اليوم (الخميس)، الثاني عشر من ذي الحجة 1442ه، متوجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، إيذانًا بانتهاء مناسكهم وإتمام أداء الفريضة.
وأكملت الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين من ضيوف الرحمن في ثاني أيام التشريق، من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة – نقطة تجمع كدي – نقطة تجمع أجياد).
يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لإنجاح موسم حج هذا العام، وتسخيرها كافة الإمكانات البشرية والتقنية وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي. وفق “أخبار 24”.