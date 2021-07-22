خبير تكييف يوصي بنوع موفر بنسبة 100%.. ويكشف عن سبب عدم تبريد المكيفات صيفا

أوضح خبير التكييف خالد الحربي أن السبب وراء الإقبال على طلبات صيانة المكيفات بسبب عدم التبريد في فصل الصيف لا يكون إلا مجرد اتساخ لفلاتر التكييف بسبب الأتربة.
وأوصى الحربي في حديثه لـ”أخبار 24” بالصيانة الدورية للمكيفات من خلال غسل المروحة الخارجية وفلاتر المروحة الداخلية فقط، وأما في حال انسداد المكيف تُغسل المروحة الداخلية.
وأشار إلى أن توفير كهرباء المكيفات يكون من خلال تقليل عمل المكيف من خلال العوازل لتبريد المكان سريعا وبعدها يُفصل التكييف.
وأيّد فكرة تركيب المكيفات الصحراوية بالمناطق الجافة مثل الرياض والقصيم والشمال، مؤكدا أنها موفرة بنسبة 100% إلا أنها لا تصلح للمناطق الساحلية مثل الدمام وجدة.
وكشف عن أنه لا يوجد ما يُسمى بأفضل مكيف، وإنما يتم اختيار المكيفات بناء على تجربة المستهلك وتجارب الآخرين والتي يمكن الاسترشاد بها.