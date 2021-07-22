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أخبار محلية > وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان
22/07/2021   11:12 م

وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان

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نعى إعلاميون الكاتبة الصحفية شريفة الشملان، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم الخميس، وصلي عليها في مقبرة الدمام.

يذكر أن شريفة الشملان حاصلة على بكالوريوس صحافة من كلية الآداب بجامعة بغداد، وتدرجت من أخصائية اجتماعية حتى وصلت لمدير عام الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية طوال 27 سنة.

وللفقيدة العديد من البحوث والدراسات، ولها 6 مجموعات قصصية: منتهى الهدوء، مقاطع من حياة، وغدا يأتي، الليلة الأخيرة، مدينة الغيوم، طفلة نسيج في نهر، وكرمت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنادي الأدبي بالرياض، وإثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجة. وفق “أخبار 24”.

وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان

أخبار محلية
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