وكيل “الصحة”: متحور “دلتا” يُعيد صياغة الحسابات.. واستكمال جرعتي لقاح كورونا أصبح ضرورة

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، اليوم (الخميس)، إن المتحور “دلتا” لفيروس “كورونا”، الذي نشأ في الهند، يعيد صياغة الحسابات.
وأكد “عسيري” أن استكمال جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد 19 أصبح ضرورة، مشيراً إلى أن المناعة الطبيعية من العدوى لم تعد كافية، ولا تغني عن استكمال اللقاحات.
وأضاف أن الدول التي وفرت اللقاحات لمعظم سكانها، قد تجاوزت أسوأ ما في الجائحة وأصبح من الماضي، ويتوقع ألا تشهد عودة لموجات المرض الشديد والوفيات. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من المتحور دلتا شديد العدوى، وأكدت أنه مسؤول عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، وسيصبح السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.