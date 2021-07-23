بالفيديو.. مسؤول أمني سابق يتحدث عن أبرز المشكلات بمواسم الحج قديماً

تحدث قائد قوات أمن الحج الأسبق اللواء سعد الخليوي، عن أبرز المشكلات التي كانت تزعج رجال الأمن قديماً في مواسم الحج وتؤثر على سلامة الحجاج.
وقال الخليوي خلال إحدى حلقات برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، إن أكبر المشكلات التي واجهوها قبل قرار تنظيم أعداد الحج، هي زيادة الافتراش وحمل الأمتعة وعكس الاتجاه.
ولفت إلى أن ساحة الجمرات كانت مرتعاً للمُفترشين من الحجاج والسيارات، موضحاً أنه كان من الصعب معرفة مشكلة كل موسم حج قبل وقوعها، لكن يتم استشعارها والتعامل معها سريعاً.
فيديو | ما أكثر ما كان يزعج رجال الأمن في مواسم #الحج ويؤثر على سلامة الحجاج؟#هنا_الرياض pic.twitter.com/doi7NixMVH
— هنا الرياض (@herealriyadh) July 22, 2021
وفق “أخبار 24”.