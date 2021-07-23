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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول أمني سابق يتحدث عن أبرز المشكلات بمواسم الحج قديماً
23/07/2021   10:12 ص

بالفيديو.. مسؤول أمني سابق يتحدث عن أبرز المشكلات بمواسم الحج قديماً

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تحدث قائد قوات أمن الحج الأسبق اللواء سعد الخليوي، عن أبرز المشكلات التي كانت تزعج رجال الأمن قديماً في مواسم الحج وتؤثر على سلامة الحجاج.   

وقال الخليوي خلال إحدى حلقات برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، إن أكبر المشكلات التي واجهوها قبل قرار تنظيم أعداد الحج، هي زيادة الافتراش وحمل الأمتعة وعكس الاتجاه.   

ولفت إلى أن ساحة الجمرات كانت مرتعاً للمُفترشين من الحجاج والسيارات، موضحاً أنه كان من الصعب معرفة مشكلة كل موسم حج قبل وقوعها، لكن يتم استشعارها والتعامل معها سريعاً.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسؤول أمني سابق يتحدث عن أبرز المشكلات بمواسم الحج قديماً

أخبار محلية
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