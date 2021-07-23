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أخبار محلية > استشاري مكافحة عدوى: المناعة المجتمعية ضد “كورونا” لن تكتمل إلا بجرعتين من التطعيم
23/07/2021   10:12 ص

استشاري مكافحة عدوى: المناعة المجتمعية ضد “كورونا” لن تكتمل إلا بجرعتين من التطعيم

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ربط استشاري في مكافحة العدوى بين اكتمال المناعة المجتمعية ضد فيروس “كورونا” وحصول المواطنين والمُقيمين على الجرعة الثانية من اللقاح، وليس الاكتفاء بالجرعة الأولى.  

وقال استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الجرعة الأولى من اللقاح ترفع المناعة ضد الفيروس بنسبة تصل إلى قرابة 60%، ومن ثم تزيد النسبة وتتخطى الـ90% في حال التطعيم بالجرعة الثانية.  

وأضاف حلواني، أن منع غير المُحصنين من دخول المنشآت التجارية والترفيهية يُساعد على خفض انتشار الفيروس، وعدم زيادة الإصابات، مشيراً إلى أن انتشار السلالات والمتحورات أمر خطير؛ كونها تقلل من كفاءة اللقاحات المُضادة. 

 

وفق “أخبار 24”.

استشاري مكافحة عدوى: المناعة المجتمعية ضد “كورونا” لن تكتمل إلا بجرعتين من التطعيم

أخبار محلية
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