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أخبار محلية > “بدر الحج” يظهر في سماء المملكة اليوم.. وهكذا سيكون شكله
23/07/2021   10:11 ص

“بدر الحج” يظهر في سماء المملكة اليوم.. وهكذا سيكون شكله

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يُشاهد في سماء المملكة والوطن العربي اليوم (الجمعة)، القمر في طور البدر مضاء بنسبة 99.7 % بنور الشمس، والذي يُطلق عليه “بدر الحج”. 

وبيّن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيظهر من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيكون حجمه الظاهري كبيراً عندما يكون قريباً من الأفق.  

ولفت إلى أن القمر سيكون لونه “محمر برتقالي” ومساره في سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار؛ لذلك لن يُرصد القمر في المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق.  

ونوه إلى أنه سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل تقريباً بشكل مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس السبت، موضحاً أن القمر سيصبح بدراً عند الساعة (05:36) من صباح غدٍ السبت بتوقيت المملكة.   وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذا التوقيت من الشهر يُعد مثالياً لرؤية الفوهات المُشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

“بدر الحج” يظهر في سماء المملكة اليوم.. وهكذا سيكون شكله

أخبار محلية
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