“الأرصاد”: أغسطس أكثر شهور الصيف سخونة هذا العام.. والأمطار تبدأ بالانحسار اليوم

توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون شهر أغسطس المقبل هو أكثر الشهور سخونة هذا العام من حيث معدلات الحرارة بالمملكة.
وقال القحطاني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها بعد انتهاء الموجة الماطرة الحالية، مبيناً أن تلك الحالة ستبدأ في الانحسار تدريجياً اليوم (الجمعة). وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الرطوبة تتركز على السواحل الشرقية ومكة المكرمة، وتقل على المرتفعات والمناطق الداخلية مثل نجران والرياض.
فيديو | #الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/k7BOqbLhhn
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2021