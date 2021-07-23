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أخبار محلية > ما حكم من عليه صيام أيام من شهر رمضان ولا يعرف عددها؟ الشثري يجيب
23/07/2021   10:10 ص

ما حكم من عليه صيام أيام من شهر رمضان ولا يعرف عددها؟ الشثري يجيب

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رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، على سؤال بشأن الحكم الشرعي في أيام لم تصمها امرأة في شهر رمضان ولا تتذكر عددها.

وأوضح خلال حديثه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه في حال كانت المرأة تعرف عدد تلك الأيام، فإن عليها صيامها، إضافة إلى إطعام مسكين عن كل يوم منها.

وأضاف أنه في حال لم تكن المرأة تعرف العدد الصحيح لتلك الأيام، فعليها بالاجتهاد لمعرفة عددها، مشيرًا إلى أن الأسفار عادة ما تكون موثقة بالتاريخ، كما أن النساء يعرفن عدد أيام الدورة الشهرية، وبذلك يمكنها معرفة الأيام أو ما يغلب على ظنها في هذا الأمر. وفق “أخبار 24”.

ما حكم من عليه صيام أيام من شهر رمضان ولا يعرف عددها؟ الشثري يجيب

أخبار محلية
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